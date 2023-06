Una risorsa in meno: il Red Devil lascia il gruppo… per una buona ragione

I Los Openda hanno lasciato la carriera dei Red Devils per unirsi al gruppo di aspiranti che si preparano a iniziare il campionato europeo Under 21 in Georgia mercoledì. L’attaccante del Lensois Amine Dakhil, Olivier Deman e Aster Franks si uniranno dopo la partita in prima squadra contro l’Estonia martedì. L’annuncio è stato fatto domenica sull’account Twitter dei Red Devils.

“Loïs Openda ha lasciato il gruppo per unirsi agli U21E il tweet ha indicato che il Leigua ha partecipato sabato alla partita di qualificazione alle finali della European Nations Cup 2024, disputata dai Red Devils contro l’Austria (1-1).