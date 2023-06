Gli mancava di nuovo Yuri Tielemans, e la cosa divenne preoccupante

Yuri Tielemans ha talento, talento in abbondanza; In teoria è il successore designato di Axel Witsel, recentemente andato in pensione. Ma quando ha avuto la sua possibilità di brillare, il nuovo giocatore dell’Aston Villa si è perso di nuovo.

Yuri Telemans Soffre dei sintomi di Moussa Dembele in nazionale? Ad ogni modo, i punti in comune iniziano a sommarsi. Entrambi talentuosi, entrambi destinati a imporsi all’interno del centrocampo dei Devils, sembrano avere la stessa difficoltà a reggere il match di riferimento in selezione.

Tillman è mancato lo scorso marzo, aveva già perso un momento molto importante. Senza di lui Domenico Tedesco avrebbe sedotto tutti grazie al suo centrocampista nuovo look, Privarsi volontariamente di Axel Witsel… cosa che tutti immaginavano che Youri Tielemans avrebbe avuto successo.



Yuri Telemans

Questa partita contro l’Austria è stata quindi un momento doppiamente significativo per l’ex giocatore del Leicester City: non solo è tornato in gruppo, pronto a stupire Tedesco, ma in più a Tielemans è stato promesso un ruolo chiave vista l’assenza di Kevin De Bruyne e . Amadou Onana. Con le aspettative che richiedono.

Finora l’ex Anderlecht ha teso a restare a bocca aperta nei momenti chiave: in Lega delle Nazioni come agli Europei, la pressione ha avuto la meglio su Lluri. Questa volta non sembrava così frenetico… cancellato, distratto e goffo: i suoi passaggi non hanno trovato il loro bersaglio, e in quel ruolo di attaccante non è stato aiutato da un Uriel Mangala più pallido. 3 mesi fa.

Il suo tiro sul latte ha quasi salvato una prestazione che, alla fine, non rassicurerebbe gli scettici sul suo futuro nell’undici belga. Forse era il clic che gli mancava finora. Il prossimo settembre, senza assenze degne di nota, Youri Tielemans sarà ancora un titolare regolare? Se così fosse, probabilmente si sarebbe avvicinato alla sua ultima possibilità…