SCirca 32.000 persone arruolate dalle carceri russe per svolgere il servizio militare in Ucraina sono ora tornate a casa, ha dichiarato Yevgeny Prigozhin, il leader del gruppo mercenario russo Wagner, in un messaggio registrato su Telegram. Coloro che hanno firmato un contratto per combattere in Ucraina hanno ricevuto un’amnistia di sei mesi.

La politica di rilascio anticipato dei criminali se combattono in Ucraina è stata criticata in Russia, anche da organizzazioni femminili e attiviste per i diritti civili. Renderà la società più pericolosa. Alcuni ex detenuti hanno già commesso nuovi reati dal loro reinserimento, anche omicidi.

Ma Yevgeny Prigoni considera il servizio militare proprio come un progetto di reintegrazione, spiega su Telegram. Afferma, ad esempio, che gli ex prigionieri hanno commesso reati “ottanta volte meno” dopo il servizio militare rispetto a quelli rilasciati dopo aver scontato l’intera pena.

Yevgeny Prigogine afferma anche di aver reclutato lui stesso alcuni dei prigionieri. A marzo, il capo di Wagner ha detto che il suo esercito di mercenari contava circa 5.000 ex detenuti. È difficile valutare l’attendibilità dei numeri citati da Prigojine. Ad esempio, dopo aver catturato la città di Bakhut alla fine di maggio, dice che il suo esercito mercenario ha perso circa 20.000 uomini nel processo: 10.000 di loro erano ex prigionieri.