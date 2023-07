‘Era davvero un mistero’: uno strano esopianeta che ‘non dovrebbe esistere’ si comporta come uno specchio

Un mondo in fiamme dove le nuvole di metallo fanno piovere goccioline di titanio, che agiscono “come uno specchio”: il pianeta più luminoso mai scoperto al di fuori del nostro sistema solare ha rivelato il suo volto agli astronomi, secondo uno studio pubblicato lunedì.

È il primo esopianeta a eguagliare la luminosità di Venere ed è l’oggetto più luminoso nel nostro cielo notturno ad eccezione della Luna. Scoperto nel 2020, questo pianeta delle dimensioni di Nettuno, chiamato LTT9779b, orbita attorno alla sua stella in sole 19 ore.

A causa di questa vicinanza, la sua faccia luminosa sale a 2.000 gradi, una temperatura considerata troppo alta perché si formino le nuvole. Tuttavia, il riflesso di LTT9779b indica la presenza di nuvole.

“Era davvero un mistero”, Lo afferma Vivian Parmentier, ricercatrice dell’Osservatorio della Costa Azzurra e coautrice di uno studio pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics. Poi i ricercatori “Queste nuvole si formano nello stesso modo in cui si forma la condensa in bagno dopo una doccia calda”, dice. spiega il ricercatore in un comunicato stampa.