Eliminata al primo turno di Wimbledon, Ysaline Bonaventure si prende una pausa: “La mia salute mentale è la mia priorità”

I tempi sono duri per i nostri giocatori belgi…

Dopo Marina Zaniewska (WTA 88), che ha parlato chiaro di fine carriera dopo essere stata eliminata al primo turno di Wimbledon lunedì, è stata Ysaline Bonaventure (WTA 91) a interrogarsi sul suo futuro nel mondo del tennis.

Non è stata una sorpresa che il 28enne Stavelotaine non sia riuscito a invertire la tendenza contro Zhuoxuan Bai (WTA 191). Dopo le qualificazioni, la squadra cinese è passata 7-6 (7/0) e 4-0 quando la partita è stata interrotta a causa della pioggia. E solo otto brevi minuti gli sono bastati per concludere il secondo set 6-1 mercoledì.

All’indomani della sua cacciata, Bonaventura annunciò che si sarebbe dimessa. “Il campo da tennis è probabilmente l’ultimo posto in cui voglio essere in questo momento. Non importa se è Wimbledon o Roland Garros. Ultimamente ho faticato a godermi il tennis e la mia salute mentale è la mia priorità. Ho bisogno di tempo per pensare. Mi prenderò del tempo per capire cosa voglio e cosa mi rende davvero felice, che sia il tennis o meno. Spero di trovare la paceha scritto la giocatrice sul suo account Instagram.

L’ha sostenuta il tunisino Anas Jaber: “Abbi cura di te”, commentando che è il sesto al mondo.

In diciotto tornei giocati in questa stagione, compresi l’Australian Open e il Roland Garros, la Liégeoise è stata eliminata dodici volte al primo turno.

‘Non voglio più giocare, sembro una capra…’: Ysaline Bonaventure si aggrappa ai suoi vecchi demoni a Wimbledon