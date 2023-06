Una dolce sorpresa ti aspetta nella busta paga di luglio

Si tratta di poche decine di euro al mese, con variazioni a seconda della situazione, che andranno ad aggiungersi agli stipendi netti da luglio. La rappresentante Jill Baum (DP), presidente della commissione tripartita della camera, ha confermato che la legge sulla creazione del credito d’imposta per il 2023, annunciata durante la riunione tripartita del 3 marzo, è “praticamente pronta”. I dibattiti sono previsti per venerdì, ma “il Consiglio di Stato non ha emesso un’opposizione ufficiale né ha preteso una riformulazione”, esulta il neoeletto.

Auspica che “la relazione venga approvata all’inizio della settimana in commissione, per poi essere votata in Aula entro la fine del mese”. E Jill Baum osserva che da luglio “lo stato prenderà una cifra minore dallo stipendio totale, calcolandola in base allo stato di ciascuno di loro”. L’importo dell’esenzione fiscale corrisponderà all’“adeguamento della tariffa fiscale con scaglioni di indicazioni”. Gli ultimi sette indicatori non hanno portato a un aggiustamento fiscale, che ha spinto i contribuenti verso fasce più alte.