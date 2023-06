“Non ci possono essere beneficiari della crisi”

Interrogato giovedì dal ministro dell’Economia, Pierre-Yves Derman, in seduta plenaria alla Camera, la sua risposta è stata alle misure prese in Francia per costringere l’industria agroalimentare a ridurre i prezzi, mentre alcune materie prime e costi energetici stanno diminuendo. Le imprese stanno tornando alle tariffe prebelliche in Ucraina.







Ed era determinato. “I prezzi delle materie prime, dei cereali, degli oli e dei prodotti lattiero-caseari sono in calo da settimane o addirittura da mesi, e così anche l’energia. L’industria alimentare deve trasferire queste riduzioni ai prezzi che i consumatori pagano alla cassa più rapidamente e per tutti i prodotti. Questo è essenziale per i cittadini il cui potere d’acquisto è sotto pressione”. E minacciare: “Non possono esserci beneficiari della crisi, perché qui si tratta di beni di prima necessità. Ogni anello della catena ha la sua parte di responsabilità. Penso alle grandi aziende e alla grande distribuzione: questi grandi gruppi hanno il potere di negoziare in modo che i prezzi possano scendere rapidamente.