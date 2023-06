BNB avverte: deficit di bilancio belga “insostenibile”

Sebbene la crescita economica sembri in fase di stallo, BNB è preoccupata per il deficit di bilancio che continua ad aumentare e dovrebbe raggiungere il 4,7% del PIL quest’anno. La spesa pubblica primaria resta elevata. “L’economia sta andando bene, ma il nostro deficit è troppo alto ei nostri costi salariali sono troppo alti”, osserva il governatore della British National Bank, Pierre Winch.

Dopo aver evitato una recessione grazie a una leggera crescita (0,5%) nel primo trimestre, “tutto indica che la crescita rimarrà relativamente stabile nei prossimi trimestri”, secondo la National Bank of Bahrain, che punta su un aumento dell’1,4% PIL. anno corrente. Quindi il tasso di crescita diminuirà gradualmente allo 0,3% su base trimestrale o all’1,2% su base annua entro il 2025.

Per quanto riguarda l’inflazione, è già scesa “in modo significativo” grazie al forte calo dei prezzi mondiali del gas. Ma la British National Bank rileva che l’inflazione core, che non tiene conto dei prodotti energetici e alimentari e consente di identificare meglio le tendenze di lungo periodo, rimane stabile, sia negli Stati Uniti che in Europa. Mentre l’inflazione generale scenderà dal 10,3% nel 2022 all’1,9% quest’anno, quella core salirà dal 4 al 6,2%.