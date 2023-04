Una doccia fredda per questo belga quando riceve la sua dichiarazione annuale di elettricità dopo aver speso 15.000 euro in pannelli solari: “Devo ancora pagare!”

La sua famiglia consuma circa 5 megawattora di elettricità all’anno. Questo è molto, perché per fare un confronto, la famiglia media nel nostro paese consuma 3,5 MWh. Di fronte all’aumento dei prezzi dell’energia, Herwig ha deciso di investire.

Herwig, un belga che vive a Hoeselaar, ha pagato quasi 15.000 euro per i pannelli solari, la batteria domestica e l’inverter. Se pensava che coprisse il suo fabbisogno energetico, ha scoperto che stava consumando tre volte più elettricità dall’installazione. problema, che spiega a Nieuwsblad.

Ma quando ha ricevuto la sua dichiarazione annuale, aveva freddo. “Risulta che il nostro consumo è salito a 15 megawattora. La bolletta è di 9.000 euro. Ma le abitudini di questa famiglia non sono cambiate dall’installazione dei pannelli.

“È quasi impossibile che una batteria locale causi un sovrapprezzo così esorbitante. Quando la batteria è carica, smette di caricarsi. Quindi non può continuare ad attingere energia dalla rete”.

Al momento dell’ispezione, è emerso che il motivo di questa bolletta era dovuto all’inverter: “Normalmente, gli aggiornamenti dell’inverter vengono eseguiti automaticamente dal produttore, ma a causa di problemi software, ciò ha causato problemi a questo cliente. Abbiamo modificato le impostazioni in modo che la batteria non può essere ricaricata dalla rete.»

Un sollievo per Herwig che ha deciso di controllare quotidianamente il suo contatore! Tuttavia, sta ancora negoziando per non pagare questa bolletta energetica.