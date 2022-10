Client Revolution for Action: molte nuove grandi funzionalità!

Il marchio olandese flat discount lancia un’app e una “carta fedeltà” di cui sappiamo ancora molto poco. Attenzione amanti dell’affare! Abbiamo un annuncio emozionante da fare! L’applicazione di lavoro è disponibile! Tutte le azioni a portata di mano, ora possibili! Scopri nuove funzionalità per migliorare la tua esperienza di acquisto. Trova anche le nostre ultime offerte e offerte per questa settimana”, spiega Action, sull’App Store.



L’app è disponibile su App Store e Play Store. Creando un account lì, puoi accedere alla tua “carta fedeltà”. D’altronde è impossibile sapere, al momento, cosa stia regalando esattamente, ma il marchio olandese a sconto fisso non accenna agli sconti. Nell’applicazione, l’azione indica solo: “La carta fedeltà ti dà accesso a tanti vantaggi! Scansionala in negozio per scoprirla!”.

Sui social, nei gruppi dedicati ai fan di Action, alcuni consumatori affermano di aver provato a presentare la propria carta in negozio… Ma i cassieri non si sono ancora accorti necessariamente del dispositivo.

L’app fedeltà è stata lanciata il 2 novembre in Belgio Joeri Sanders, Group General Manager in Belgio, ha annunciato in un’intervista a Gondola Magazine che questa stessa app fedeltà sarà lanciata in Belgio il 2 novembre. “Stiamo lanciando un’app fedeltà il 2 novembre, che consentirà ai clienti di scansionare i prodotti per trovare maggiori informazioni, creare un elenco di prodotti preferiti, ricevere una ricevuta digitale ed essere avvisati delle promozioni. È un primo passo per interagire digitalmente con il Cliente belga”, spiega, escludendo così nettamente l’idea di un programma Loyalty che darebbe diritto a sconti dopo un certo numero di acquisti.

Oltre alla Carta Fedeltà, l’app Action consente ai clienti di scansionare i codici a barre dei prodotti in negozio per avere maggiori informazioni, creare una “lista dei desideri”, scoprire nuovi arrivi, vedere i prodotti disponibili in negozio e ordinarli per valutazione. I prodotti, invece, non possono essere ordinati direttamente dall’app. “Due terzi della nostra gamma di prodotti cambiano, il che rende la creazione di un negozio online impegnativo dal punto di vista organizzativo”, ha spiegato a Gondola Magazine Joeri Sanders, amministratore delegato in Belgio.