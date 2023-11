Una deputata francese drogata dal collega senatore dice: “Pensavo di morire”

La settimana scorsa abbiamo appreso che il senatore francese Joel Girio è stato accusato Con l’accusa di aver drogato una collega del Parlamento, a sua insaputa, con lo scopo di molestarla sessualmente. Sandrine Gosso ha sporto denuncia dopo questo incidente, e ha deciso di raccontarlo su C à Vous, poi su BFMTV.

Una settimana dopo i fatti, un membro del partito Loire Atlantique ha preso la parola. La sera del 14 novembre, Joel Guerreau l’ha invitata a casa sua per celebrare la sua rielezione a senatore. “Sono andato con tutta amicizia a festeggiare la rielezione di questo Senatore che conosco con fiducia da dieci anni., la sua storia inizia lunedì sera sul set di C à vous. ““Mi ha semplicemente detto che quello era il suo posto, perché ci sarebbe stata meno gente e meno rumore, e che avrebbe cucinato delle fajitas”.ha parlato su BFMTV martedì mattina.

Ha poi spiegato che la sua collega le stava offrendo un bicchiere di champagne dalla sua cucina mentre lei era in soggiorno. “Non ho visto il bicchiere prima di berlo. Ho preso il primo sorso e ho scoperto che il sapore non era come al solito, era dolce. Ho pensato che forse era di scarsa qualità. Svelare. Ha però notato un comportamento “strano” da parte di Joel Gerio: “Voleva sempre fare un brindisi per poterne bere un sorso e mi diceva “ma tu non bevi niente”.

Un’altra cosa che ha attirato l’attenzione dell’eletto è che il senatore stava giocando con la luce. “La luce si accese molto intensamente e poi si spense improvvisamente“, spiega su BFMTV.I medici mi hanno spiegato che questo era necessario per attivare l’effetto del medicinale”.

Pochi istanti dopo aver bevuto il suo primo sorso di champagne, Sandrine Gosso avverte palpitazioni, sudorazione e nausea. Pensò che fosse perché stava digiunando, così chiese al suo ospite di mangiare. Ma i sintomi non scompaiono. Joel Guerreau va a offrirle una seconda tazza in cucina, quando lei lo vede mettere “una borsa bianca nel cassetto sotto il piano di lavoro”. Fu allora che si rese conto di essere stata drogata e decise di scappare.

Il rappresentante ha allora chiesto un taxi, ma il senatore ha insistito perché restasse. “Lascio l’appartamento. Mi ha seguito, sono stati pochi minuti terribili, seguendomi lungo il pianerottolo, nell’ascensore, nel cortile, per strada, finché non mi sono seduta nel taxi. Si ricorda su BFMTV.

“Non ne posso più”

“Pensavo che sarei morto, prima di infarto. Pensavo che sarei morto perché pensavo che avrebbe abusato di me. E nell’ascensore non potevo più stare in piedi.” Poi è arrivata all’Assemblea nazionale e i suoi colleghi le hanno suggerito di andare in ospedale. Verdetto? antichità Nel suo organismo è stata rilevata dell’ecstasy. Sacchetti contenenti questo farmaco sono stati infatti ritrovati a casa di Joel Guerio dopo una perquisizione.

Martedì mattina, Sandrine Gosso ha dichiarato a BFMTV di essere ancora in “stato di shock”. Usa la sua storia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul “flagello” della sottomissione chimica. “I medici mi hanno detto che vedono persone come me ogni giorno, tre volte al giorno. Tutti possiamo passare quello che hai passato tu. “Questo non è più possibile.”

venerdì scorso, La polizia giudiziaria di Parigi ha affrontato gli eletti. Joel Guerio nega le accuse del collega. È stato posto sotto sorveglianza giudiziaria e gli è stato vietato di contattare la vittima e i testimoni. “È durato due ore. “Non potevo guardarlo. Ero dietro di lui. È stato terribile. Ho pianto.”“, sottolinea Sandrine Gosso su BFMTV.

Anche l’imputato La sua adesione al partito “Afaq” è stata sospesa.