Questo pezzo di moda Promod ti seguirà per tutta l’estate

Come puoi essere elegante quando le temperature sono alte e gronda caldo? Dovresti concentrarti su pezzi leggeri e senza tempo che possano essere combinati con molti dei tuoi pezzi Vestirsi.

Tra i basic che non dovrebbero mancare nel vostro guardaroba per un abbigliamento estivo comodo e alla moda, troviamo in particolare: canotte normali, magliette basic, shorts in denim e anche gonna lunga.

Promod svela la sua lunga gonna estiva ricamata

La gonna lunga è uno dei pezzi di moda che stanno bene a tutte MorfologiaSi adatta a tutti gli stili e può essere vestito su e giù all’infinito. Marchio di abbigliamento pronto Promod Nella sua nuova collezione primavera-estate, ha rivelato anche un modello unico di gonna lunga. Questa è la maxi gonna ricamata con stampa ecrù.

Sia bohémien che chic, questo gonna lunga Dai dettagli accattivanti, sarà senza dubbio il tuo nuovo capo preferito quest’estate. Con vita elastica e disponibile dalla XS alla XXL, questa gonna si adatta a tutte le silhouette. Realizzato principalmente in cotone biologico, questo capo di moda è leggero e si abbina a molti capi del tuo guardaroba: camicie e camicette in tinta unita. Il suo prezzo? 59,99 euro. Con il suo spirito popolare, questa maxi gonna piacerà a più di una fashionista.

Credito immagine: Promod

Come si indossa una gonna lunga?

Per la primavera/estate ce lo ha raccontato la nostra stilista personale, Isabel Thomas, qualche settimana fa. “IL La tendenza è per le gonne, siano esse cortissime per mettere in risalto le gambe, lunghe per uno stile più sofisticato, o addirittura velate.

Indossare una gonna lunga con eleganza è molto semplice. Questo capo trendy sta bene con molti outfit. Quindi puoi indossarlo con una maglietta unica, con un paio di vestiti Sandali doratiOppure con una camicetta ricamata per una maggiore eleganza Boemia. Molto di moda anche la gonna lunga con a Un paio di scarpe da ginnastica. Insomma, con questo pezzo tutto è possibile secondo il tuo gusto e il tuo stile.

Per quanto riguarda gli accessori, immaginiamo che sarebbe perfetto indossato con orecchini bohémien o dorati, bracciali XXL e collane impilate. Allora, cosa ne pensi di questo pezzo di moda? Promod ?

