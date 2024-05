La città di Rafah è stata sottoposta a numerosi bombardamenti di artiglieria, mentre Joe Biden minaccia di bloccare alcune spedizioni di armi allo Stato ebraico.

Mercoledì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito che… “Non sarà risparmiato” Armi certe per Israele in caso di un grave attacco a Rafah. Gli Stati Uniti sono il principale sostenitore militare dello Stato ebraico.

In risposta ad una domanda sulla decisione degli Stati Uniti di sospendere la consegna di un carico di bombe la scorsa settimana, il presidente degli Stati Uniti ha detto in un’intervista alla CNN: I civili a Gaza sono stati uccisi da queste bombe. » E per aggiungere: “È cattivo.”

Rispondendo ad una domanda sull’operazione militare che Israele ha già lanciato a Rafah, Biden ha detto che non ha avuto alcun effetto “Centri abitati”considerando che lo Stato ebraico non lo ha fatto ” Non ancora “ Ha oltrepassato la linea rossa in questa città situata nel sud della Striscia di Gaza, dove si sono rifugiati più di un milione di palestinesi.