Una delle coppie più adorabili del campionato professionistico si è separata: “Una decisione molto difficile” – Tout le Football

Karl Hofkens e sua moglie Vanessa, una delle prime coppie glamour della Jupiler Pro League, si stanno separando. Lo ha confermato l'ex allenatore dello Standard alla stampa di lingua olandese.

Vanessa Hofkens resta nella memoria degli appassionati di calcio belgi come una delle prime mogli di calciatori che illuminavano con la sua presenza i tappeti rossi nelle serate di festa. I coniugi Karl e Vanessa Hofkens sono stati una delle nostre prime coppie di calcio “glamour”.

Non sorprende che questo sia un vero tema nelle Fiandre: Karl e Vanessa stanno per lasciarsi. La notizia è finita in prima pagina e l'ex allenatore di Standard e Club Brugge ha risposto alle domande dei giornalisti. “È vero, io e Vanessa stiamo per divorziare”, rivela Huffkins. ultime notizie.

“Per il bene della nostra famiglia, non vogliamo dire troppo. Vanessa preferisce stare lontana dai media, quindi non voglio parlarne troppo”, continua l'ex allenatore dello Standard, che attualmente ha nessun club.

“È una decisione molto difficile. È il tempo retrò in una situazione simile allo stesso tempo. Qualcosa che arriva e qualcuno non vuole andare al fronte”, ha detto Carl Hoefkens, “Questa è una situazione meteorologica retrò”. specifica ultime notizie.

La relazione tra Karl e Vanessa Hofkins è durata 23 anni. Hanno due figli, Milan (20) e Valentina (17). La stampa fiamminga applaudirebbe la loro relazione, e ora stanno facendo lo stesso riguardo alla loro rottura…