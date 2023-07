Una 26enne belga appassionata di Lego ha creato la sua collezione di Lego: ecco cosa sceglie… e quanto guadagnerà

Amber Veyt… Questo nome non significa niente per te, ed è normale. Questa belga di 26 anni, originaria di Lokeren, è la prima belga che è riuscita a creare la propria collezione di Lego. Perché probabilmente non lo sapevi: la famosa azienda danese ha creato alcuni anni fa il concept e il sito Web di Lego Ideas, che consente alle persone di inviare le proprie idee per nuovi set Lego. Coloro che ricevono più di 10.000 voti possono essere selezionati e Lego produrrà e commercializzerà il loro set. Sono stato in grado di parlare con lei per spiegarmi come ci sono arrivato. “In totale, possiedo 65 set Lego. Questo include sia quelli a casa che quelli a casa di mia madre. Per la maggior parte, si tratta di set di Harry Potter integrati da set di Lego Ideas“.

Potresti averlo notato vedendo la foto di copertina: il set, fornito da Amber e verificato dalla community, è la casa delle streghe di Hocus Pocus della Disney, uscito nel 1993 (e il cui sequel è previsto per il 2022). "In precedenza, avevo già progettato diversi progetti. Un'altra prova la trovate da Lego Ideas: Villa Villekulla, la casa di Pippi Calzelunghe". È complicato "dipingere" un set Lego? "Ho disegnato questo kit in formato digitale perché non avevo abbastanza mattoncini a casa (soprattutto ho dei kit… non voglio smontarli!)Quindi Amber ha usato BrickLink Studio.Ho scoperto il software la notte in cui ho iniziato a sviluppare Hocus Pocus. È un programma facile da usare, ma si è sopraffatti dalla quantità di mattoncini Lego al suo interno. Per questo motivo, a volte ho impiegato molto tempo per trovare le giuste combinazioni".

Come viene riprodotta fedelmente la casa del cinema? “Ovviamente avevo fotogrammi del film e ho fatto molte ricerche sull’edificio che volevo illustrare. I piani del film mi hanno aiutato molto! Ci ho lavorato per diversi mesi, soprattutto la sera, dopo la scuola. Non posso davvero dire quanto tempo ci è voluto in totale, ma è stato un sacco di lavoro“. Commissione dell’1% sull’ambra La domanda che tutti si pongono: i possessori di idee Lego pagano? La risposta è si,”Tutti i fan designer ricevono l’1% della vendita della loro collezioneDato che la casa di Hocus Pocus è stata venduta, mi ha spiegato l’azienda 229 euroil nostro connazionale riceverà € 2,29 una volta venduto un gruppo …