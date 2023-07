Il principe George oggi compie 10 anni: per l’occasione è stato svelato un nuovo ritratto ufficiale

Questa foto del principe George è stata scattata a Windsor all’inizio di questo mese dalla fotografa reale Millie Pilkington, non da Kate Middleton che di solito fotografa suo figlio ogni Natale. Millie Pilkington aveva già immortalato il principe William ei suoi tre figli in primavera in occasione della festa del papà, la principessa Charlotte al suo ottavo compleanno lo scorso maggio, così come il principe Louis al suo quinto compleanno, festeggiato ad aprile.

Questo fine settimana è prevista una festa di compleanno intima per piccoli gruppi per il decimo compleanno di George. Il ricongiungimento familiare è stato programmato all’Adelaide Cottage di Windsor, dove il principe William, Kate Middleton ei loro tre figli hanno vissuto per quasi un anno, dopo aver lasciato Kensington Palace.