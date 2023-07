Marilyn Manson evita il processo

Marilyn Manson si dichiarerà non colpevole nel caso che sta intentando contro un videografo di un concerto che presumibilmente gli ha sputato addosso. Questa petizione consentirebbe al cantante di evitare un processo che avrebbe dovuto iniziare il mese prossimo.

Susan Fountain ha accusato Manson di averle prima sputato addosso e poi soffiato il naso durante le riprese del suo concerto a Guilford, nel New Hampshire, il 19 agosto 2019. È stata accusata di due reati minori legati all’incidente.

Secondo l’Associated Press, se Manson fosse stato perseguito, sarebbe stato condannato al carcere e multato di $ 2.000 per conteggio. Alla fine, il reato di sputo dovrebbe essere abbandonato, ma invece Manson dovrebbe pagare una multa di $ 1.200 ed eseguire 20 ore di servizio alla comunità per il “reato di soffiare”.

Tutto quanto sopra è soggetto all’accettazione da parte del giudice dell’eccezione di non appello in un’udienza di giovedì (20 luglio) presso la Corte Superiore della Contea di Belknap. Non è ancora noto se Manson si presenterà di persona o in videoconferenza per discutere il suo caso.

Una dichiarazione rilasciata all’epoca dall’avvocato di Manson, Howard King, recitava: Chiunque abbia assistito a un concerto di Marilyn Manson sa di essere provocatorio sul palco, soprattutto davanti alla telecamera.“

“Questo piccolo reclamo per illecito è sorto dopo che un fotografo della sede ci ha citato in giudizio per oltre $ 35.000 perché ha ricevuto un po’ di sputo sul braccio durante il concerto. Abbiamo chiesto prove di possibili danni ma non abbiamo ricevuto risposta”.

Questa causa è assurda, ma vogliamo collaborare con le autorità come abbiamo sempre fatto”.

Indipendentemente da questo problema, Manson ha dovuto affrontare numerose cause legali e accuse da parte di un certo numero di donne per violenza sessuale. Nel febbraio 2021, la sua ex fidanzata Evan Rachel Wood ha affermato di averla posseduta “terribile abuso” anni fa, spingendo altre donne a farsi avanti per raccontare le loro storie di abusi.

L’attrice di Game of Thrones Esme Bianco ha da allora finalizzato un caso di violenza sessuale contro Manson, mentre il caso di Ashley Morgan Smithlin è stato archiviato dopo che la modella ha affermato di essere stata manipolata da Wood per fare accuse contro il cantante che non erano vere.