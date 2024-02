Un taxi della vergogna investe un turista ad Agadir

Il taxi ha trasportato la turista tedesca dall'aeroporto al suo albergo. Durante questo viaggio ho scattato delle foto del veicolo, rivelando le sue condizioni fatiscenti. In linea di principio, un taxi di questo tipo, che non soddisfa alcuna condizione di comfort e sicurezza, non dovrebbe essere autorizzato a raggiungere l'area dell'aeroporto per trasportare i turisti.

Leggi: Agadir: tassista preso di mira da una denuncia per frode

Il governo marocchino e le autorità della comunità di Agadir si sono impegnati a sviluppare le infrastrutture della città per garantire comfort e sicurezza ai turisti, soprattutto per quanto riguarda il trasporto dall'aeroporto, porta d'ingresso nel Regno per questi turisti dopo il loro sbarco. L'aereo.

Leggi: All'aeroporto di Marrakech un taxi sarà più costoso!

Le autorità marocchine sono invitate a consentire il trasporto tramite richieste già approvate in altri paesi, a porre fine al monopolio dei taxi autorizzati e a garantire migliori condizioni di trasporto per i turisti nazionali e stranieri.