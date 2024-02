Rimbalza il petrolio, salgono le temperature in Medio Oriente

prezzo finale

I prezzi del petrolio sono rimbalzati alla fine della sessione di lunedì, sullo sfondo del deterioramento della situazione in Medio Oriente e dello sconvolgimento del sistema produttivo russo.

botte Brent per la consegna in aprile ha vinto 0,85% per chiudere a $ 77,99.

Canna intermedia del Texas occidentale L'ha preso l'americana, con scadenza a marzo 0,69% A $ 72,78.

La giornata è stata instabile, come spesso è accaduto nelle ultime settimane, Lascia stare 1,20% prima di alzarsi.

“Il mercato teme che le tensioni si diffondano in Medio Oriente, con il rischio di interrompere parte dell'offertaha spiegato Andy Lipow di Lipow Oil Associates.

🇺🇸 Venerdì gli Stati Uniti hanno effettuato una serie di attacchi contro le forze d'élite iraniane e i gruppi armati filo-iraniani in Siria e Iraq, una settimana dopo un attacco a un sito militare in Giordania che ha ucciso tre soldati americani.

🇾🇪 Sabato ha preso di mira dozzine di obiettivi Houthi nello Yemen, in risposta agli attacchi missilistici contro navi commerciali nel Mar Rosso.

“Dopo la risposta degli Stati Uniti, il mercato attende di vedere come reagiranno gli Houthiha commentato Andy Lebo.Ciò potrebbe portare a ulteriori attacchi e minacciare il traffico delle navi cisterna.“

Domenica, secondo gli Stati Uniti, le forze statunitensi hanno distrutto cinque missili Houthi che erano pronti per essere lanciati contro imbarcazioni commerciali.

Tuttavia, il premio per il rischio aggiunto ai prezzi rimane moderatoAlcuni operatori mettono in discussione i colli di bottiglia nell’offerta.

“A meno che i disordini non si estendano allo Stretto di Hormuz“L’unico punto di transito per le esportazioni di molti dei principali produttori del Medio Oriente”.I rischi influenzeranno i prezzi, ma senza ridurre l’offerta“, hanno previsto gli analisti del Gruppo Eurasia.

🇮🇷 Oro alla deriva verso HormuzCiò sembra improbabile, data la riluttanza degli Houthi a prendere di mira i vicini arabi e il desiderio dell’Iran che i combattimenti non si estendano al Golfo Persico.“, aggiungono.

🇷🇺 Un altro focus che gli investitori stanno monitorando è la Russia, dove sono in aumento gli attacchi ucraini ai siti petroliferi.

Il governatore della regione di Volograd, Andrei Bocharov, ha osservato che l'incendio causato da un attacco di droni ha costretto la raffineria del gruppo Lukoil situata nella regione a rallentare significativamente la sua attività.

“Queste azioni dimostrano la vulnerabilità delle strutture russe“Ciò ha portato ad una tensione sul mercato dei prodotti raffinati, in particolare del diesel, di cui la Russia è il principale fornitore”, osserva Andy Lippo.

