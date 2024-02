Informazioni RTL – Buono a sapersi: non aggiungere mai carburante dopo che la pompa ha “cliccato”.

Dopo aver “cliccato” sulla pompa del carburante, non insistere! Riempire il serbatoio del carburante fino all’orlo è in realtà inutile, costoso e persino pericoloso.

I numeri vengono fatti passare attraverso la pompa del carburante e all'improvviso si sente un “clic”. innesca la pistola, Un'indicazione che il serbatoio è pieno (per sapere come)L'effetto Venturi” all'origine di questo scatto, leggi questo articolo).

Mentre la maggior parte delle persone si ferma qui, altri decidono di farlo Premi nuovamente il grilletto. Potrebbero pensare di avere una buona ragione per farlo, ad es Aggiungi un litro o due Così guadagni qualche chilometro in più… Poi ci sono i pazzi che vogliono e basta Raggiungi il conteggio dei round In euro (lo abbiamo fatto tutti!).

Ma è davvero una pessima idea. Innanzitutto perché il carburante viene pompato dopo questo “clic”. In grande pericolo di perdersi! “Il piccolo clic impedisce di riempire il serbatoio fino all'orlo. Come la doccia, è presente un piccolo scarico che scarica il carburante in eccesso quando si ignora questo avviso. Quindi l'eccesso non finisce nel serbatoio e viene sprecato” Ricorda, ad esempio, un esperto di Autoplus.

In altre parole, non solo non riempirai di più il tuo serbatoio, ma anche Stai spendendo soldi per niente.

C'è così tanto capo, è traboccante!

Anche se il carburante in eccesso non ritorna alla pompa della stazione, esiste il rischio che ciò accada Traboccante dal serbatoioSoprattutto durante i turni. “Il carburante in eccesso viene scaricato attraverso una rampa situata sotto il tappo del serbatoio sopra la ruota posteriore e può quindi riversarsi su quella ruota” Il direttore dell'officina spiega.

Quindi c’è un altro rischio”.Questo perché il pneumatico perde aderenza, provocando il rischio di eccessivo sottosterzo.“.

Infine, il versamento di carburante sulla strada rappresenta un pericolo per gli altri utenti. Mentre è chiaro che inquina il suolo e l'acqua.

In breve, non hai nulla da guadagnare dall'entusiasmo per la pompa. Gli unici vincitori sono i gruppi petroliferi!

