Un successo per i fan di Mario: la voce dell’iconico personaggio Nintendo cambierà

Dietro questa espressione distintiva si nasconde l’attore americano Charles Martinet, che presta la sua voce all’idraulico italiano dall’inizio degli anni ’90.

Se la sua voce attraversasse le generazioni, tra Super Mario 64, Mario Kart o anche Mario Party, diventerebbe presto storia antica. E con una buona ragione, giovedì 21 agosto 2023, Nintendo ha annunciato su X (ex Twitter) che l’attore 67enne “smetterà di registrare” per diventare un “Ambasciatore di Mario” in tutto il mondo.

“È stato un onore lavorare con Charles per riportare in vita Mario per così tanti anni, e vogliamo ringraziarlo e rendergli omaggio”, si legge nella dichiarazione.

L’annuncio, che rattristerà molto, era stato anticipato da alcuni fan, che non avevano riconosciuto la sua voce nel trailer di “Super Mario Bros. Wonder”, l’ultimo gioco con protagonista la mascotte di Nintendo.

In “Super Mario Bros”, uscito quest’anno e un successo al botteghino, è stato l’attore Chris Pratt a prestare la voce al giovane idraulico baffuto. Ma Charles Martinet aveva tradotto il padre di Mario e Luigi.

Il sessantenne ha anche doppiato altri personaggi della serie Mario, come suo fratello Luigi e i suoi rivali Wario e Waluigi, nonché le versioni infantili dei personaggi.