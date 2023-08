iPhone 15 potrebbe essere disponibile in stock molto limitati al momento del lancio

La produzione di iPhone 15 è iniziata in diversi paesi. Sia in Cina che in India.

Apple ha annunciato che la produzione di iPhone 15 è iniziata in vari paesi, tra cui Cina, Vietnam e India. È importante per Apple diversificare la propria catena di fornitura e ridurre la propria dipendenza dalla Cina.

Ricordiamo che la Cina è il principale paese produttore di iPhone, ma l’attuale situazione geopolitica ha reso difficile e costoso per Apple produrre iPhone in Cina. Diversificando la propria catena di fornitura, Apple spera di ridurre i rischi e migliorare la propria resilienza. Ma al momento non tutto sta andando come previsto.

problema di visualizzazione

Attualmente, si dice che la produzione di iPhone 15 sia lenta a causa di problemi di visualizzazione. Secondo l’analista Jeff Pu, Apple punta a produrre 77 milioni di iPhone 15 entro la fine dell’anno (in tutti i modelli) rispetto ai circa 83 milioni di unità stimate in precedenza. L’analista pone i problemi delle nuove componenti. In particolare, sui sensori d’immagine di Sony, spicca la nuova cornice in titanio per i modelli Pro e il nuovo schermo (senza bordi).

Questi problemi di visualizzazione possono causare il malfunzionamento dell’iPhone 15 al momento del lancio. Inoltre, il potenziale aumento dei prezzi di iPhone 15 Pro Max potrebbe anche frenare la domanda finale.

È ancora troppo presto per dire se la produzione di iPhone 15 verrà effettivamente ridotta. Tuttavia, i problemi di fornitura sono reali e possono influire sulla disponibilità di iPhone 15. Come ogni anno, Apple lavora per rendere disponibile iPhone 15 il più rapidamente possibile.

