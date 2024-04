Perché Apple ti consiglia di non andare a letto con un iPhone in mano?

Se dormi con il tuo iPhone nelle vicinanze, Apple ha un piccolo avviso per te, soprattutto se è collegato.

In generale, quando il tuo iPhone è in carica, evita di toccarlo per lunghi periodi. Questo è quanto emerge dai consigli forniti da Apple riguardo A Pagina dei consigli Relativo alla sicurezza dell'iPhone. Possiamo leggere lì: “Evitare il contatto prolungato della pelle con il connettore e il cavo di ricarica mentre è collegato a una fonte di alimentazione, poiché ciò potrebbe causare disagio o lesioni. Evitare di dormire o sedersi sul connettore o sul cavo di ricarica. Poco dopo leggiamo ancora: “Dovresti anche fare attenzione a non posizionarlo sotto una coperta, un cuscino o il tuo corpo mentre è collegato a una fonte di alimentazione.”

In linea di principio il consiglio potrebbe sembrare banale, ma a volte capita che una persona dorma con il suo iPhone sul bordo del letto, o anche sul comodino, in tal caso può cadere facilmente nel letto, soprattutto se è in un equilibrio instabile.

In generale, è meglio evitare di collegare il telefono durante la notte. Tale pratica può causare un surriscaldamento che potrebbe non solo danneggiare il tuo iPhone, ma anche, in casi molto rari, provocare un incendio…

