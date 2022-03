Samsung Galaxy S22+, un telefono per l’amore della fotografia

L’heure est à la série Galaxy S22, i recenti telefoni intelligenti del grande cuore Samsung. Nous avons eu l’opportunité de tester la versione S22+, un appareil non la qualità è fedele alla reputazione dell’impresa, mai qui comporte très peu de nouveautés e comparaison à la mouture précédente.

Comme tous les ans, les anciens téléphones intelligents di Samsung laissent leur place à une version plus récente.

Si leur réputation n’est absolument plus à faire et qu’on peut compter sur une puce rapide, un excellent écran, une très bonne caméra et la haute vitesse du réseau 5G, il ne faut cependant pas d’atauend .

Les S22 et S22+ sono disponibili in 8 colori, non 4 esclusive nel sito web.

La puce e l’appareil foto arrière à l’honneur

Pour principiante, Samsung a doté ses Galaxy S22 d’un processeur de 4 nm, la puce la plus rapide jamais installée dans un appareil Galaxy.

È possibile utilizzare notre téléphone pour videodocumenter notre journée, jouer à des jeux pendant des heures o simplement consultant nos réseaux sociaux, l’expérience reste des plus fluides.

D’ailleurs, au niveau de l’écran, la série S22 ravel la palme de la meilleure luminose. La tecnologia Dynamic AMOLED 2X e la funzione Vision Booster consentono una grande visibilità all’esterno.

Ses 1750 nits permettent au S22+ de nous offrir une vue claire, peu importe que ce soit la nuit ou une journée très ensoleillée.

La vraie grande nouveauté du Galaxy S22+Nota:

Le Space Zoom qui variano tra 3x e 30x;

Le cadrage automatique pour que tout le monde soit centré;

Plusieurs format d’image, dont classique, boucle, video hyper accélérée, ecc.;

La gomma à effacer pour ritirar des objets indésirables;

L’affichage du réalisateur qui permet de filmer avec la camera avant et arrière en même temps.

Il Galaxy S22+ è dotato di 3 lenticchie, non una fotocamera grand-angle di 50 Mpx.

D’ailleurs, le téléphone ne possède pas une, mais bien trois lentilles arrière:

L’appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx pour élargir notre point de vue;

Le capteur massif grand-angle de 50 Mpx responsabile dei beaux clichés de nuit;

Un appareil photo con téléobjectif de 10 Mpx con zoom optique 3x.

Justement, la modalità «Nightography» è né la combinazione di puce 4 nm, des lentilles au dos du téléphone et des ameliorations technologiques déployées di Samsung.

En gros, il capteur de pixels les agrandit pour capter la lumière, alors que le verre ultra clair de l’appareil photo réduit les reflets de l’objectif. Risultato: les photos et vidéos de nuit sont maintenant aussi claires que celles prises le jour.

Il risultato è una super impressione, come per i video, puisque la soluzione « Super Night » elimina le bruit dans chaque image pour des séquences de haute qualité, même s’il fait cupo.

D’ailleurs, ce n’est pas la seule amélioration qu’a reçu le mode vidéo, dont les résultats sont maintenant plus stables et sans flou, même lorsque les sujets sont en mouvement.

L’angolo di correzione OIS è un’efficacia migliorata del 58%, et c’est ce qui permet la stabilizzation accrue de nos clichés.

Grace au mode « Nightography », nos photos et vidéos prises le soir ou la nuit ne sont jamais ratees.

De la qualità, mais peu d’innovation

Même si le téléphone S22+ de Samsung n’a pas été doté des nouveautés les plus excitantes, une ha scelto est sûre, c’est que la qualité du produit est toujours au rendez-vous.

Disponible en huit couleurs, dont quatre exclusive vendues en ligne, le boîtier de l’appareil est non seulement beau, mais il est égallement résistant.

Il telefono di prima qualità delle compagnie è stato rilasciato da Samsung appelle le Corning Gorilla Glass Victus+. En gros, c’est un verre place sur l’écran et les panneaux arrière qui supporte mieux les chutes et les rayures.

Puis, un cadre en aluminium armor, un matériau super resistente, protetto les côtés de l’appareil au cas où on l’échapperait.

Finalement, come pour le modèle précédent, le S22+ possède un indice IP68, ce qui significante qu’il résiste à l’eau et à la poussière.

Au niveau de l’écran, si celui-ci est doté d’une meilleure luminoseté, il ressemble énormément à celui que l’on retrouvait sur le modèle de 2021.

Doté de Corning Gorilla Glass Victus+ e d’Aluminium Armor, i Galaxy S22 e S22+ sono più resistenti del Giappone.

L’effetto della risoluzione e della risoluzione dell’immagine a 120 Hz, che consente di conservare la rapidità e la fluidità di utilizzo e la navigazione a laquelle su un’été habitué.

La camera frontale est elle aussi restée pareil avec une lentille de 10 Mpx. C’est un peu dommage alors que celle du modèle Ultra s’élève à 40 Mpx.

Malheureusement, au niveau de la batterie, il Samsung Galaxy S22+ performe moins bien que son prédécesseur, le S21+.

En effet, sa puissance passe de 4800 mA h à 4500 mA h, donc moindrement que l’on s’en sert au courant de la journée pour aller sur les réseaux sociaux, écouter de la musique et jouer à des il jeux la, recharger à la fin de la journée en prévision du lendemain.

Évidemment, il modello S22+ di Samsung fait partie de leur collection haut de gamme, donc sans surprise, il faut être prêt à y mettre le prix.

Celui-ci inizia a partire da 1.400 $ per il modello a 128 Go et 8 Go de RAM. Malheureusement, puisque ces modeles ne possissèdent pas de lecteur de carte microSD, si vous voulez plus d’espace, vous devrez nécessairement opter pour le modèle à 256 Go et 8 Go de Ram à $ 1.470.

En savoir plus e altri in linea con il Galaxy S22+ di Samsung

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.