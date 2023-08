Larian Studio, creatori di Baldur’s Gate III e icona del boom dei videogiochi belga

Lo sviluppatore è salito alla ribalta nel 2014 con l’uscita di “Divinity: Original Sin” con un crowdfunding di oltre $ 940.000. In meno di tre mesi verranno vendute più di 500.000 copie.

Quel successo, insieme a un sequel nel 2017, ha portato i Larian Studios ad espandersi a Barcellona, ​​Dublino, Kuala Lumpur, Quebec e Guildford, e ha convinto l’editore Wizards of the Coast ad assumerlo per sviluppare Baldur’s Gate III.

Lo studio belga, che conta oltre 400 dipendenti, ha rilasciato questo titolo in Early Access a partire dal 2020 per consentire ai giocatori di inviare feedback agli sviluppatori per migliorare il gioco, fino alla sua uscita finale nell’agosto 2023. Secondo Swen Finke, intervistato di recente, a luglio, la prima versione di Baldur’s Gate III ha venduto cinque volte di più della sua creazione precedente, “Divinity: Original Sin II”.

Il titolo ha ricevuto recensioni positive sia dalla stampa che dal pubblico, come testimonia il punteggio di 96 su 100 ottenuto sull’aggregatore di recensioni Metacritic. Pertanto, il gioco consente allo studio Larian di posizionarsi come uno dei principali sviluppatori dell’industria dei videogiochi con un valore di oltre 200 miliardi di dollari.