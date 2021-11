Un sondaggio mostra che i tifosi del Real Madrid non vogliono più Eden Hazard

In Spagna, i critici non smettono di innamorarsi di Eden Hazard. Marca, il principale quotidiano sportivo di Madrid, ha fatto votare i suoi lettori, che sono stati chiari…

Il risultato di questo sondaggio online è definitivo. Alla domanda “Vuoi che Eden Hazard lasci il Real Madrid a gennaio?” La risposta di quasi 50.000 elettori registrati lunedì sera è stata chiara: 66% sì contro 34% no. Ma non sono i proponenti che decidono. Il nostro connazionale ha chiaramente dire la sua e non ha assolutamente intenzione di andare via questo inverno. Sperava ancora di vincere, anche se non era facile. Ha avuto solo pochi minuti di gioco: 5 minuti questo fine settimana a Elche con Vinicius, che ha sostituito il 4-3-3 di Ancelotti sulla fascia sinistra, è ancora in campo (2 gol, 1-2 vittoria).

Carlo Ancelotti ama l’Eden, perché Marca conferma i numeri della fame di questa stagione in Liga: 9 partite, 343 minuti giocati, 0 gol, 4 tiri in porta e 1 assist. Ma, a sinistra, scelse Vinicio. Potrebbe esserci ancora speranza sulla destra, anche se quella non è la sua posizione preferita, con Rodrygo e Bale infortunati mentre Asensio non smette mai di frustrare. Alcune fonti affermano addirittura che il Red Devil potrebbe entrare in carica mercoledì allo Shakhtar Donetsk. Ma niente è meno sicuro…

Vale solo 25 milioni…

Il Real ha acquistato 115 milioni ufficiali dal Chelsea nell’estate del 2019, Eden Hazard, il cui contratto scade a giugno 2024, attualmente vale solo 25 milioni, secondo il sito di riferimento Transfermarkt. Oppure… 2 in meno di Thurjan, per la prima volta nella storia! Rivenderlo a questo prezzo sarebbe un incidente sul lavoro, e quindi neanche i vertici del Real Madrid vogliono questo. Ma se continua a giocare per un po’, le quote del Brenoa, che compirà 31 anni il 7 gennaio, diminuiranno ancora di più. A meno che i nuovi ricchi del Chelsea o del Newcastle non rendano “impossibile rifiutare” l’offerta?