Scommesse NBA: dai un’occhiata alle principali strategie

Il basket è senza dubbio uno degli sport più emozionanti per il mercato globale delle scommesse con le scommesse NBA. Il campionato ha decine di partite. Decisioni importanti e grandi giocatori. Ti mostreremo perché scommettere sul basket può essere una buona opportunità di guadagno e tanto divertimento.

Anche chi non ha molta dimestichezza con questo sport è probabilmente a conoscenza del famoso campionato NBA, ma sa che ci sono altri campionati importanti in tutto il mondo che meritano di essere messi in evidenza. Come: Eurolega (Europa), ACB (Spagna), Super League BSL (Turchia), VTB United League (Russia), Bundesliga BBL (Germania), A1 League (Grecia), tra gli altri.

Strategie specifiche per le scommesse NBA

Vantaggio punti

Questa modalità aiuta a bilanciare il gioco tra squadre disuguali. Supponiamo che i Boston Celtics giochino in casa. Con molte più possibilità di vittoria, contro i Philadelphia 76ers. Il bookmaker prevede un vantaggio di punti per Filadelfia con un segno “+” aggiunto alle quote, che rappresenta lo sfavorito; e minori probabilità di vincita con i Celtics (segno ‘-‘), che rappresentano i favoriti.

Doppia/Tripla

Questa è una delle strategie più utilizzate nelle scommesse NBA. Consiste nello scegliere chi vincerà l’incontro o il risultato al termine dei tempi regolamentari (1X2). Non è una tecnica di scommessa così redditizia, poiché le quote dei favoriti sono più basse.

Sotto sopra

Per le scommesse sul basket online, questa è una modalità comune nella NBA. In esso, lo scommettitore definisce se i punti totali in parte o nell’intero gioco saranno sotto (sotto) o sopra (più di) il marcatore definito dal bookmaker. Questa è una tecnica di scommessa che richiede un certo grado di previsione del punteggio che potrebbe verificarsi nel gioco.

Faccia a faccia – Testa a testa

Questa tecnica di scommesse sul basket mira a scommettere su quale giocatore segnerà più punti e, quando scegli questa modalità, devi letteralmente fare affidamento sulla fortuna. Il numero di falli determina per quanto tempo il giocatore sarà in campo e se ha segnato più falli. La tua partenza per qualche minuto è inevitabile, danneggiando il tuo punteggio e la tua scommessa.

Legare

Anche se improbabile in una partita di basket, il pareggio è anche tra le modalità di scommessa, cosa che, in casi di campionati come l’NBA, può succedere. Ci sono sempre casi in cui alcuni giochi vanno oltre i normali 48 minuti.

Scommesse future NBA

Questa modalità è indicata all’inizio della stagione in cui si può scommettere sul vincitore delle divisioni, sulle conferenze o sul titolo. In questa tecnica, lo scommettitore trattiene il denaro trattenuto fino alla fine della stagione.

Fattori importanti per scommettere sul basket

Incontrare il cast

Scopri la rosa della squadra, quali giocatori compongono il quintetto principale, analizza chi sono i giocatori in panchina e se sono forti. Ci sono molti casi in cui i cinque giocatori sono molto bravi, ma la panchina non è così forte e può destabilizzare la squadra fino alla fine della disputa.

Interazione di squadra

Le stelle della squadra interagiscono in campo? Avere grandi stelle in una squadra non sempre garantisce forza in una partita se non c’è chimica tra di loro. Dopotutto, ogni giocatore deve completare le proprie abilità nel gioco.

Incontra il tecnico

Guarda i playoff, ci sono tante squadre che cambiano strategia e sono più forti da un giorno all’altro, questo avviene attraverso l’allenatore ed è proprio questa definizione di strategie che rende così agguerrita la disputa tra alcune squadre.

Rimani aggiornato su cronologia e previsioni

Analizza le prestazioni della tua squadra nella competizione valutando, ad esempio, come si è comportata la squadra a giocare in casa? E fuori? Come è il recupero dopo aver perso una partita? Qual è la media dei punti in una partita?

