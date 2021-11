Kompany rilanciato contro Murillo: ‘La sua esclusione è imperdonabile’

Vincent Kompany in una conferenza stampa evitava di parlare di individui. Fargli una domanda su un giocatore sbagliato o su un passaggio difficile è quasi automatico per scrivere il suo tormentone: “Penso in termini collettivi, non individuali.”

Domenica ha fatto un’eccezione, sollevandosi a proposito dell’eliminazione di Amir Murillo al 70′ mentre l’Anderlecht ha giocato una delle migliori partite della sua stagione. “Questo cartellino rosso ci porta fuori dai giochi”., dichiara francamente. “Il gioco è cambiato dopo, ma siamo stati in grado di essere forti sia fisicamente che mentalmente”.

L’allenatore dell’Anderlecht è stato tanto breve quanto duro con il suo terzino destro. “È imperdonabile prendere un cartellino rosso così. Dobbiamo discuterne internamente e non dirò di più. Tuttavia, non devi essere un esperto di calcio per capire che alcune cose sono accettabili e altre no. “

Coniglietto fuori dai cardini. Innescato dal veterano Sebastian Dewast, gli ha dato una spinta quando la palla era già lontana dal campo d’azione dei due uomini. Onesto, Dewast ammette la sua provocazione. “Le ho toccato le natiche per infastidirla. Fa parte del gioco e ha funzionato. Era molto arrabbiato. Ovviamente non sono il suo stile da uomo”. (Ride). “

La reazione del difensore del Lovanio ha fatto sorridere Hendrik van Kromberg. “Conosciamo lo stile di Monsieur Dewaest (sic) Ma non voglio fare quel genere di cose in campo”. Il capitano dell’Anderlecht ha parlato però di un cartellino che potrebbe essere evitato, citando la responsabilità del compagno di squadra. Kompany stava andando nella stessa direzione. Dobbiamo essere in grado di affrontare tutte le provocazioni. Sia nel gioco che mentalmente, non possiamo deviare troppo dal nostro percorso”.

Martedì la procura presenterà la sua proposta. Non dovrebbe venire a cuor leggero per Morello che salterà sicuramente diversi incontri con l’Anderlecht.