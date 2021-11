Philip Albert, tentato da Charleroi e Union Saint-Gilloise, teme l’imminente mercato

Filippo Alberto era un ospite Facebook Live De La Tribune Questo lunedì sera. Come ogni settimana, La Tribune si è preparata a rispondere alle vostre domande! Standard, Anderlecht, Union Saint-Gilloise, Sporting de Charleroi e anche Mechelen erano le tue domande. Proprio come la situazione dei Red Devils e il caso di Roberto Martinez.

Da leggere anche: La Tribune: Hugo Kuipers, malinesiano ad inizio stagione

Da leggere anche: Sessione di recupero: Ghosts, Saints and the Unusual nella 13a giornata di Pro League

Da leggere anche: La Tribune: “Eden non dovrebbe lasciarla”

Come molti osservatori di calcio belgi, Philippe è felice di vedere alcune squadre giocare dall’inizio della stagione e spera di non indebolirle in tempo per la prossima finestra di mercato.

“L’unione fa un po’ di aria fresca all’inizio del torneo, con Miquelin e Charleroi. Tre squadre iniziano la stagione in modo straordinario. Quello che sta succedendo ad Al-Ittihad è eccezionale, l’importante è sapere cosa accadrà nella prossima finestra di mercato. Ci sono giocatori eccezionali, Nielsen a centrocampo, Mituma non ne parla, è un talento straordinario, ma credo sia in prestito. Vanzeir, Undav Potrebbero esserci grandi club belgi che investiranno, che potrebbero avere problemi a livello offensivo. Penso che la federazione non potrà rifiutare offerte se sono sostanziali. “

La stessa nota a Charleroi: “C’è un netto miglioramento nel gioco, anche nel modo di avvicinarsi alle partite, sono forti in fase difensiva, hanno un grande portiere quest’anno, un centrocampista che non ha nulla da invidiare. E Nicholson che ha raccolto i gol…quindi è una buona cosa anche se non si infortuna, né Golizade o Morioka perché penso che Charleroi avrà ancora qualche problema. […] Potrebbe essere necessario un attaccante aggiuntivo nel caso in cui anche Nicholson riceva un’offerta. Perché ancora una volta, se c’è una grande offerta per Nicholson, è un club che non può rifiutare un’offerta interessante. La finestra di mercato sarà comunque interessante per molti club. “

E questi due club si affronteranno il prossimo fine settimana:Il lavoro di Edward Steele è già stato ripagato dall’inizio della stagione. […] La prossima settimana saremo eleggibili per un big match tra Al Ittihad e Charleroi, è fantastico che quello che accadrà, andrà tutto meglio per loro. […] Ti fanno venire voglia di guardarlo perché è generalmente un calcio positivo. Non ci basiamo necessariamente sull’avversario, soprattutto da parte di Charleroi, nel sindacato resta un po’ più cauto.“