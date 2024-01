Un punto di riferimento sulle tracce di un centrocampista che Ivan Leko apprezza… e allena presso il club All Football

È probabile che Ivan Leko sia arrivato a Liegi con qualche idea in mente per rafforzare il suo nucleo. Il centrocampista sarà seguito.

Questa settimana vi abbiamo portato alcune vecchie conoscenze di Ivan Leko che potrebbero essere tra le opportunità da cogliere quest'inverno. I nomi sono per lo più molto conosciuti (leggi qui), e ovviamente del tutto fittizi, e non c'è nessuna voce da inviare a Sclessin quest'inverno fino a prova contraria. Ma Leko avrà già in mente un nome.

secondo SodpressIl croato suggeriva alla sua amministrazione di prendersi cura di lui Lyndon Salahi (24 anni), centrocampista del Rijeka. Leko aveva scoperto il giocatore di Namur quando era allenatore dell'Hajduk Spalato. Nazionale albanese (4 presenze), Slahi conosce bene lo Standard, avendolo allenato nelle giovanili. L'ex nazionale Under 16 belga ha fatto avanti e indietro più volte tra il settore giovanile dello Standard e quello del Nerbid, prima di firmare per il Twente nel 2019.

L'ultima oraLui conferma in risposta a questa voce che non ci sarà “niente di concreto” per il momento e che Lyndon Slahi è solo un nome seguito tra gli altri. Il valore di mercato di Namurois, 2,5 milioni di euro, rende difficile immaginare un accordo per lo Standard, che quest'inverno non avrà un budget molto alto. Ma Salhi si avvicina alla scadenza del suo contratto il prossimo giugno. Potenziale leva negoziale per Fergal Harkin?