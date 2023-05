Un prestito o una seconda stagione? Il futuro di Charles de Kittellari al Milan si fa sempre più chiaro

Venti minuti. Un po’ più positivo e semplice rispetto ai contestati predecessori delle ultime settimane, vista la suspense già uccisa dalla tripletta di Giroud e dalle realizzazioni di Diaz e Leo (5-1). Charles De Ketelaere sta lentamente concludendo la sua stagione d’esordio in Italia, cercando di sfruttare ogni secondo in campo per stupire finalmente.

Ironia della sorte, ha avuto più opportunità di giocare all’inizio della stagione quando non era ancora prontoNel microfono di DAZN è stato accolto Stefano Pioli che gli ha concesso solo quattro mandati nel 2023. Adesso va meglio ma ha meno spazio perché ho fatto io le scelte. Ma è cresciuto. Ha affrontato più difficoltà del previsto, ma ha un grande potenziale”.

E’ la competizione con Brahim Diaz, tanto bravo in questa seconda parte di stagione, ad aver ridotto le chances dell’ex squadra brughese. “Quando c’è competizione, tutti vogliono dare il massimoIl centrocampista spagnolo ha commentato a Sky Sport. Ma siamo con Charles, questa è la cosa più importante. Siamo uniti, aiutiamo tutti e vogliamo aiutare anche loro.

citazioni “Dimentichiamo che anche Tonali e Leão hanno avuto difficoltà”.

In prestito dal Real Madrid, Diaz non sa ancora come sarà il suo futuro. “Brahim ha caratteristiche particolari. Sta ancora crescendo e credo che la volontà sia di tenerlo. Ma non so cosa succederà nel mercato”.Può decidere del futuro di De Ketelaere a seconda del caso Diaz, ha spiegato Stefano Pioli.

Abbiamo considerato un prestito per lui? Non lo so, non siamo ancora entrati nei dettagli. Mancano due partite importanti, valuteremo tutto a fine torneo”., ha commentato il tecnico del Milan, che ha offerto un’idea del futuro del belga, arrivato la scorsa estate. “Dimentichiamo velocemente il percorso che abbiamo fatto e come i nostri giovani, che oggi sono grandi giocatori, hanno affrontato le difficoltà: Tonali o Leao. Tutti i giovani che arrivano al Milan avrebbero dovuto avere il tempo di capire cosa significa giocare in un ambiente del genere.