Il Ghent condivide contro il Cercle, vincendo gli Europe Play-off e il suo biglietto europeo

I bufali hanno 38 punti. Ora hanno 8 punti di vantaggio su Westerlo, Cercle e Standard. Ai ghentiani è bastato un solo punto per assicurarsi la vittoria in questo girone finale tra le squadre classificate dalla quinta all’ottava nella tappa classica, di conseguenza Sconfitta record a Westerlo (3-0) in serata.

Una doppia chance Hjulsager e Castro-Montes, respinta da Majecki (settimo) ha dato il tono all’inconfermato Gent. Piuttosto, al contrario, i visitatori che hanno preso il gioco a loro discapito. Dinky apre anche le marcature (0-1, 18). La squadra di Brugeois ha avuto diverse occasioni per aumentare il divario prima dell’intervallo. Gent pareggiato dall’immancabile Orban a rimbalzo (1-1, 48′). Il Cercle non si arrende e dopo una grande meta di Gboho (68°), Ueda segna il suo 21° gol con un generoso calcio di rigore (1-2, 70°). Denki rimanda la palla sul palo (72′). Il Bruges ha perso di nuovo l’occasione. A differenza di Kuers che ha segnato il suo 23esimo gol nella competizione, sinonimo di biglietto europeo in contropiede (2-2, 85esimo posto). Il successo dell’Anversa in Coppa del Belgio ha garantito al vincitore di queste partite europee un biglietto per il secondo turno di qualificazione della Conference League della prossima stagione. Gents giocherà in Europa per la nona stagione consecutiva. Ha giocato nei quarti di finale della Conference League in questa stagione, perdendo contro l’Inghilterra del West Ham, che ha raggiunto la fase finale della competizione, contro la Fiorentina il 7 giugno a Praga.