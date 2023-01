Sam Welsford ‘Grids’ Jakobsen e Bennett sono in linea e affrontano la sesta tappa del Tour of San Juan

australiano Sam Wellford (DSM) ha vinto la sesta tappa del Tour de San Juan, il cui arrivo è stato giudicato davanti al Velodrome Vicente Chancay. Il corridore di 27 anni ha interrogato la cortesia a Fabio Jacobsen (Soudal-Quick Step) et Sam Bennet (Bora-Hansgrohe) negli ultimi 50 metri. Miguel Angel López (Medellin EPM Team) Mantieni il leader.

Pluricampione del mondo in pista e poi su strada, Wilsford ha ottenuto il suo secondo successo tra i professionisti. Ha vinto il Giro di Turchia l’anno scorso. Ha anche concluso terzo nel Gran Premio della Schelda e quarto nella Breeden Classic. Ben protetto dai compagni di squadra e altro ancora”.pazienteDei suoi rivali, è appena uscito dal suo box all’ultimo minuto, ai 5 km era chiaro che era la tattica giusta.

Un distaccamento di sette cavalieri non credeva davvero nelle sue possibilità. Il gruppo, ridotto a cinque unità, resiste ancora al gruppo in una tappa velocissima. È composto da argentini Massimiliano et al Mauro Abele RichesE Gerardo Mattia TiffanyE Emiliano Ibarra e italiano Filippo Magley. Nonostante i loro sforzi, sono stati catturati a una decina di chilometri dalla linea.

negli ultimi tre chilometri, Remco Evenpol Si è posizionato davanti e ha colpito i pedali per estendere il gruppo. Le fasi successive del razzo Wolfpack fallirono. Sono stati messi in ombra dai Bora-Hansgrohe e poi dai DSM.

La maglia del leader pende ancora bene sulle spalle di Lopez. L’unico cambiamento evidente nella classifica generale è la scomparsaEgan Bernal. Quarto sabato mattina, il colombiano si è arreso in avvio di tappa. Lo scalatore Ineos ha sofferto di un ginocchio dalla sua caduta nella prima tappa. Di conseguenza, Remco Evenepoel è salito al settimo posto.