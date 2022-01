Un pilota è rimasto ferito ed è tornato a casa dopo che il suo veicolo è esploso

Il pilota francese dell’edizione Dakar 2022, ferito giovedì a una gamba quando la sua auto è esplosa nei pressi di Jeddah (centro ovest), è stato operato in Arabia Saudita e deve essere riportato in Francia, secondo quanto annunciato dall’organizzazione del raduno di sabato. Mentre le autorità saudite hanno escluso di commettere un atto».penale“.

Gli organizzatori hanno già chiarito che non escludono».verbo malevolo“Secondo un giornalista dell’AFP, la sicurezza attorno al raid improvvisato è stata notevolmente migliorata.

Ma in un tweet, il ministro dell’Interno saudita ha negato tutto.sospetto criminaleper spiegare questoincidenteSecondo lui, cinque francesi erano in questa macchina ausiliaria tra loro.Uno di loro è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni di sicurezza“.

“Il conducente è rimasto gravemente ferito a una gamba e ha richiesto un intervento chirurgico. Le sue condizioni stanno migliorando (…). La sua auto è stata brutalmente fermata da un’esplosione improvvisa, la cui fonte è ancora sconosciuta fino a questo momento. La polizia saudita è immediatamente intervenuta e ha avviato le indagini, escludendo ogni possibilità, compresa la possibilità di commettere un atto doloso.Secondo la dichiarazione dell’organizzatore ASO pubblicata prima di un tweet delle autorità saudite.

Il direttore di gara David Castera ha dichiarato in un’intervista a francetvinfo.fr che il pilota è il 61enne Philippe Butron. Partecipa alla sua nona Dakar ed è presidente dell’Orléans Football Club (Terza Divisione). Gli organizzatori non hanno fornito ulteriori dettagli sulla gravità delle ferite riportate.