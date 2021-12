Luca Elsner dopo l’eliminazione dalla Coppa Standard: “Questi errori sono insopportabili!”

Bastian : Non cercheremo scuse, niente è giusto. Non so cosa dirti. Riprendiamo bene il secondo tempo, ma serve costanza. Questo è stato il nostro problema per diverse settimane: non possiamo essere coerenti. Abbiamo ancora una partita da giocare domenica e faremo del nostro meglio per vincere. Sono al verde, è normale vista la situazione.

come Il mio obiettivo è bello, ma tutto il lavoro è bello di lato. La palla arriva a me e devo inserire il mio tiro. Segno spesso contro lo Standard (sorride). Dopo il pareggio siamo rimasti calmi perché abbiamo avuto tante occasioni, soprattutto nelle fasi sospese. D’altra parte penso che siamo stati meno bravi nella partita, è stata una vera partita di coppa con tanti errori e una bella lotta. La stagione si sta preparando bene, e starà a noi confermarlo, prima contro l’Al Ittihad, prima di prenderci una pausa per una seconda parte di stagione che si preannuncia impegnativa.

la tua vita : Abbiamo iniziato bene il secondo tempo. L’allenatore ci ha detto di non contare e di segnare un gol veloce. Scommetteremmo molto su quel gol per ridare fiducia. Ma poi gli abbiamo dato di nuovo il possesso palla e hanno ritrovato subito la fiducia, insieme al vantaggio. È disastroso, dobbiamo ricostruirci e vincere soprattutto su Zolte in casa. Non tutto finito, ci sono ancora 15 partite da giocare. Gand era nella nostra stessa situazione. Nel frattempo dobbiamo ritrovare fiducia e fare del nostro meglio per allenarci. Sinceramente non so cosa fare altrimenti l’avremmo già fatto, ma dobbiamo restare positivi e uniti. Spararsi a vicenda non servirebbe a niente.

Vanheisbrück : L’obiettivo era rimanere in disaccordo sui tre fronti. Oggi stiamo vincendo e cercheremo di finire bene l’anno sul campo con la migliore squadra di inizio stagione (Al Ittihad). Stasera la qualificazione contro lo Standard non si discute. L’unico piccolo punto negativo è che abbiamo subito un gol appena rientrati dagli spogliatoi. È un peccato, ma poi prendiamo in mano la partita. Ritroviamo subito il vantaggio e abbiamo possibilità di segnare 3-1 molto prima. Non direi che tutto era perfetto perché non lo è. Molti dei miei giocatori hanno già dato tanto e dovranno dare ancora domenica prima di poter riposare e attaccare nel 2022.

Elsner : Abbiamo l’abitudine di regalare articoli scontati nei momenti peggiori. Abbiamo reso loro la vita più facile e abbiamo affrontato una squadra spietata. Abbiamo avuto un momento di speranza durante il sorteggio, ma il veloce 2-1 dei Buffalo ha fatto crollare tutto. Questi errori sono insopportabili! Ma è facile a dirsi, ora devi sapere come correggerlo. D’altra parte c’era una squadra matura che sapeva come gestire. Il periodo è complicato e non potremo uscirne frustrati, dobbiamo vincere già domenica e continuare dopo la tregua. Questo sarà prezioso per preparare la seconda parte della stagione.