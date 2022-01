Le vere ragioni dell’assenza di Hakim Ziyech

“Abbiamo deciso di dargli (Hakim Ziyech) il tempo di tornare a un nuovo stato d’animo”, ha detto Fawzi Lekjaa. Radio MarteHa ricordato che l’ex allenatore degli Atlas Lions non ha scelto il nazionale marocchino durante la Coppa d’Africa 2017, che si è svolta in Gabon. “Ci aspettavamo che Ziyech fosse il giocatore che guida la nazionale e la porta alle vittorie, e non uno che aspetta di ricevere il pallone dagli altri giocatori senza fare alcuno sforzo, e non voglio entrare in questi dettagli aggiunti”. ha affermato il presidente della Federcalcio reale marocchina.

I rapporti tra il tecnico marocchino e il centrocampista del Chelsea si sono deteriorati negli ultimi mesi. Risultato: Hakim Ziyech non è incluso nell’elenco degli Atlas Lions per la 22a Coppa d’Africa che si svolgerà dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022 in Camerun. Poche settimane fa, l’ex stella dell’Ajax Vahid Halilhodzic è stato espulso dalle qualificazioni ai Mondiali 2022.