Nessuna ottava vittoria consecutiva per lo sfortunato Van Aert a Holst, vince Bidcock

L’impressionante serie di Wout van Aert si conclude con sette successi. Ad Holst, lo sfortunato campione belga è stato nel 13° dei 15 round di Coppa del Mondo che Tom Bidcock ha vinto davanti a Eli Iserbet. L’olandese Lars van der Haar completa il podio.

Dal primo ettometro in gara, Van Aert è stato costretto a fermarsi per un salto di catena. Quindi ha perso circa 50 secondi prima di poter ripartire ma si è ritrovato per lo più alla fine del gruppo. Imbarazzato dai concorrenti più deboli, il campione belga ha iniziato una folle rimonta ma non è riuscito ad avvicinarsi a meno di 30 secondi dalla testa della corsa. Nonostante tutto, non si è calmato per finire quarto.

Davanti, dopo un grande primo giro di Lars van der Haar, Tom Bedcock ha accelerato forte nel primo giro. Solo il leader della Coppa del Mondo, Eli Esserbitt, è stato deluso durante la seconda accelerazione britannica prima del quarto passaggio sul traguardo. Se inizialmente limita il distacco dall’avversario, Iserbyt non potrà mai tornare in testa alla corsa.

Perfetto in pista e senza il minimo errore, Bidcock è riuscito a concludere da solo la gara conquistando la sua seconda vittoria in Coppa del Mondo, dopo un ciclocross a Rockven. Nonostante sia arrivato secondo, Eli Eserbet ha già la certezza di vincere la classifica della Coppa del Mondo con due round di finali di Coppa del Mondo.