Il suo serbatoio è pieno di benzina a 244 euro: un errore costoso per un huto

Hutois Philippe Charlier, manager di una nota azienda di riparazioni della zona, non può che incolpare se stesso. E lo ammette: era distratto. Inoltre, per non sbagliare gli altri, è stato ampiamente coinvolto nella sua avventura sui social network. Con tante reazioni… “Ho ottenuto 40.000 visualizzazioni su Tik Tok con questo post”, Lui si chiede.

L’errore? Questo fine settimana Philippe Charlier si è recato alla stazione Q8 di Verlaine e si è servito meccanicamente della pompa del gasolio senza rendersi conto che si trovava infatti su una pompa di prova che offriva diesel rinnovabile, mentre un nuovo tipo di carburante, più ecologico ma anche molto più costoso: 3,35 euro al litro a una pompa Verlain (contro circa 1,6 euro al litro per un diesel convenzionale). “In realtà, siccome viaggio spesso, mi porto in autostrada, spesso in posti diversi, senza guardare il prezzo. All’uscita mi sono fatto una doccia fredda: 244 euro per tutti i 73 litri… l’ho pagato perché non c’è motivo per cui non sto discutendo nulla. Ma a me non succederà mai più. Non riesco a immaginare se avessi riempito uno dei miei carri attrezzi. Ne avrei avuto abbastanza per 600 euro. Quindi invito tutti a prendere un guarda più da vicino il prezzo alla pompa, per non avere sorprese. Probabilmente sarebbe interessante segnalare meglio questo tipo di pompa di prova, come tappo sulla pistola come lo è per AdBlue, tanto più che tutto questo è ancora molto nuovo. Mi è stato detto che non sono la prima persona distratta a vivere questa avventura Non molti sanno ancora dell’esistenza di questo biodiesel…”

Sette stazioni di prova in Belgio

Tuttavia, lo scorso ottobre Q8 ha parlato ampiamente di questa nuova impresa. La stazione Q8 di Verlaine (in entrambe le direzioni) è stata una delle sette stazioni belghe per diverse settimane, e l’unica in Vallonia, a offrire questo nuovissimo carburante: il diesel HVO100 (Neste MY Renewable Diesel), prodotto con materie prime rinnovabili al 100%.

Q8 ha introdotto questo diesel rinnovabile su larga scala in Belgio attraverso una partnership con la società finlandese Neste, il principale produttore mondiale di diesel rinnovabile.

Questo biodiesel riduce le emissioni di gas serra fino al 90% rispetto al diesel fossile.

È prodotto da grassi usati, residui e oli vegetali e può essere perfettamente rifornito nei motori diesel convenzionali, senza bisogno di alcuna modifica.

Testato per la prima volta su camion

Il biocarburante è stato testato per la prima volta in diverse stazioni di rifornimento per autocarri e ora viene lanciato in tutto il mercato automobilistico belga. L’ambizione a lungo termine è di espanderla oltre le sette stazioni di servizio pilota (attualmente Q8 Verlaine, Zaventem, Bruxelles, Rotselaar, Mechelen, Lokeren e Ranst).

Se questo diesel rinnovabile vuole aiutare gli utenti a ridurre le emissioni di gas serra (di almeno 20 milioni di tonnellate all’anno entro il 2030), ha un certo costo… e in un momento in cui il prezzo della benzina batte tutti i record e tutto questo serbatoio diventa un lusso Faresti meglio ad essere avvertito… Philippe Charlier l’ha imparato a proprie spese.