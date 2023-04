Un passeggero urla ai genitori di bambini che non riescono a smettere di piangere su un volo statunitense

par AFP et RTL info people & buzz

Secondo Today.com, un passeggero della Southwest Airlines su un volo per Orlando, in Florida, è stato filmato mentre urlava contro i genitori di un bambino che continuava a piangere. Lo scatto d’ira, provocato dall’adulto piuttosto che dal bambino piccolo, ha provocato l’isteria degli altri passeggeri mentre si lamentava del pianto incessante del bambino per 45 minuti. Questa strana scena si è svolta quando il loro volo è stato costretto ad attendere nella zona di Palm Beach a causa del maltempo. L’uomo sembrava visibilmente frustrato dal piagnucolio del bambino, e cominciò ad infuriarsi, spiegando che aveva pagato un biglietto per un volo comodo, ma le grida del bambino avevano rovinato i suoi piani. Per guardare il video, clicca ICI. ♬ suono originale – bad_ideas_galore

Il video è stato pubblicato su TikTok il 18 aprile, il giorno in cui Southwest Airlines ha messo a terra l’intera flotta nazionale, causando 2.000 ritardi dei voli.

Il passeggero infuriato è stato poi visto all’interno dell’aeroporto, scortato dalla polizia, dopo che si era rifiutato di scendere dall’aereo a causa del suo comportamento.

Durante il suo discorso ai genitori del ragazzo chiassoso, il passeggero ha detto: “C’è sempre un bambino che piange sull’aereo”.

“Calma il bambino, per favore. non grido. Vuoi che urli? Griderò, dannazione. Siamo in un fottuto barattolo di latta con un bambino in una fottuta camera dell’eco e vuoi dirmi cosa sta succedendo?“

L’impiegato della Southwest, che stava cercando di calmare la situazione, gli disse:Beh, perché stai urlando…“

Ma l’uomo lo interruppe rapidamente e rispose:Anche il bambino!“.

Quando la padrona di casa ha cercato di rispondere e dire che è diverso perché è già un adulto, il cliente ha urlato: “Quel figlio di puttana ha pagato un extra per aver urlato?“.

Quando il dipendente gli ha chiesto di abbassare i toni, ha risposto: “Puoi abbassare quel volume?Riferendosi al pianto del bambino.

Mentre la donna seduta accanto a lui cercava di calmarlo, sentì il passeggero arrabbiato dire: “Non mi interessa (…) Dannazione, abbassa la voce di quel ragazzo.

Anche diversi dipendenti della compagnia aerea hanno cercato di ragionare con il passeggero urlante, ma senza successo. Nel video, ha detto che stava dormendo con le cuffie, ma era ancora arrabbiato per il bambino.

Durante il video si sentono in sottofondo i gemiti di un bambino.

Dopo che l’assistente di volo apparentemente ha cercato di rimproverarlo per il suo attacco, ha aggiunto:Conosco un avvocato come te, ne ho i diritti“.

“Se non dicessi niente, saremmo seduti su questa giostra con un bambino che piange per 45 minuti. Questo non ha senso!“

Ma la saga aerea non si è fermata qui. In un primo momento, il passeggero si è rifiutato di scendere dall’aereo, costringendo l’intero volo a sbarcare.

Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Orlando, il passeggero è stato circondato dalle autorità, compresa la polizia, mentre perorava la sua causa e affermava che le sue azioni erano giustificate perché non avrebbe dovuto preoccuparsi. Poi la polizia lo ha portato all’aeroporto.

La polizia di Orlando ha rifiutato di commentare alla stampa statunitense. Non si sa se l’uomo sia stato sanzionato dalle forze dell’ordine o dalla compagnia aerea.

Southwest Airlines ha dichiarato a Today.com:Non abbiamo dettagli di questo volo da condividere, ma elogiamo il nostro equipaggio per la loro professionalità e ci scusiamo con gli altri ospiti a bordo.“.

La scena ha risposto agli utenti dei social media. “È una situazione difficile per tutti, ma questo ragazzo è così divertente. Ogni replica è un capolavoroha commentato una persona godendo di queste foto.

Un’altra persona ha detto:Sai, come persona che non ha figli, lo capiscomentre una quarta persona ha aggiunto:Sento il suo dolore“.

Quinto ha detto:Capisco la sua frustrazione, ma è un ragazzino. Ha peggiorato la situazione. Ho urlato quando ha detto che il ragazzo sta pagando un extra“.





