“Più persone rischiano di morire”

Alexandra ha avuto un appuntamento per la tonsillectomia al Royal Berkshire Hospital di Reading il 30 maggio 2021. Ma non si è alzata dal tavolo operatorio. In un pizzico, anestesia.

Secondo il NHS, il numero di ricoveri ospedalieri per shock anafilattico negli adulti è aumentato da 3.751 a 4.756 dal 2019 al 2020 in Inghilterra.

Dopo questa tragedia, il medico legale Heidi Connor ha fatto una campagna per ottenere più fondi per la ricerca in questo settore. “Più persone sono a rischio di morte”, ha detto. L’unico modo per migliorare la comprensione e prevenire o ridurre i decessi futuri è raccogliere informazioni a livello nazionale e finanziare ricerche appropriate. »