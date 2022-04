Presidente 2022: dernier jour de campagne pour Macron et Le Pen, voici ce qu’en disent les sondages

C’est le dernier jour de campagne officiel per Emmanuel Macron et Marine Le Pen. A deux jours de la présidetielle française, l’écarte dans les sondages se creuse entre les deux candidats.

Pubblico il 22/04/2022 alle 06:43



UNccélérer jusqu’au bout » : Emmanuel Macron, donné gagnant dans les enquêtes d’opinion, et Marine Le Pen jettent leurs dernières force dans la bataille vendrédi, ultima giornata della campagna ufficiale del secondo tour psid’éle.







Tout en se démultipliant dans les médias, il presidente sortant tiendra un dernier meeting a Figeac, dans il dipartimento rurale du Lot qui un voto massiccio per lui il ya cinq ans.

L’objectif est de “continuer à accélérer jusqu’au bout” de la campagne et “éviter une démobilisation” des électeurs, expliquait jeudi son entourage, au lendemain du face-à-face très attendu entre les deux adversaires’s, qui pas infléchi la dynamique favorevole al presidente sortant dans les sondages.

« Rien n’est joué »

Emmanuel Macron est donné vainqueur dans une fourchette allant de 55,5 à 57,5% delle intenzioni di voto. Cet écart s’est creusé au fil de la campagne mais il reste moindre qu’en 2017 quand le candidat En Marche avait remporté l’élection avec 66,1 % des voix, contre la même d’extrême droite.

« Rien n’est joué », an averti jeudi le président candidat, appellante ses partisans à « redoubler d’efforts », au cours d’un déplacement consacré aux banlieues et à la rénovation urbaine en Seine-Saint-

Avant le second tour dimanche, Emmanuel Macron presenta lo scrutin comme celui du choix entre « un projet républicain et un projet de sortie de la République, de sa laïcité, de sa fraternité ».

La candidate du Rassemblement national a elle tenu jeudi soir à Arras, la préfecture du Pas-de-Calais, son dernier meeting, qui a pris des allures de “tout sauf Macron”. Fustigeant « un Emmanuel Macron disinvolto, condiscendente, et d’une arrogance sans limit », lors du débat de mercredi, Marine Le Pen a promis d’être « la présidente du rispetto des Français ».

I sondaggi

A due giorni dal secondo tour dell’élection présidetielle et au lendemain du débat de l’entre-deux-tours, Emmanuel Macron devance Marine Le Pen con 15 punti nelle intenzioni di voto. C’est ce qui resort du baromètre quotidiano realizzato per Ipsos-Sopra Steria per informazioni francesi e «Le Parisien-Aujourd’hui en France».

Il presidente sorteggia il credito del 57,5% delle intenzioni di voto in un punto supplementare della tenue du débat. Marine Le Pen quant à elle récolte 42,5%. Il margine di errore è di 3,3 punti.