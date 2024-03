Corso Noker. A che ora e su quale canale televisivo vedere in diretta la corsa belga?

Tripletta di Tim Merlier (mossa rapida di Soudal)? Il corridore belga, vincitore delle ultime due edizioni della Nokere Koerse, sarà al via della corsa belga di un giorno, mercoledì 13 marzo, tra Deinze e Nokere. I concorrenti copriranno una distanza di 188 chilometri e gareggeranno per la vittoria sulla vetta del Knockerberg, dopo aver percorso diversi tratti e montagne di ciottoli. Programma e canale TV… Ecco tutto quello che devi sapere per seguire in diretta Nokere Koerse.

A che ora e su quale canale televisivo puoi guardare Nokere Koerse?

La partenza da Nokere Koerse verrà emessa alle 12:45 per l'arrivo previsto tra le 17:05 e le 17:44.

Su quale canale televisivo posso guardare Nokere Koerse?

Nokere Koerse sarà trasmesso dalle 16:00 su Eurosport 2. Puoi anche seguire la gara sul nostro sito web.