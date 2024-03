Un negozio in franchising su tre ha il conto in rosso: un numero raddoppiato in due anni

Uno studio basato sui conti di 313 negozi indipendenti in Vallonia e Bruxelles ha rivelato che 112 di loro, ovvero il 35,8%, hanno chiuso l’esercizio 2022 in rosso con una perdita media di 131.000 euro (104.000 euro nel 2021), ma potrebbe superare € 870.000. L'euro è nel peggiore dei casi, ha riferito sabato L'Echo sulla base dei dati dell'associazione professionale francofona del Self-Service autonomo nel settore alimentare (Aplsia).

Il numero dei negozi in perdita è quasi raddoppiato rispetto ai due anni precedenti. Il problema è particolarmente acuto a Intermarché (56,3% dei negozi in rosso), Mestdagh-Intermarché (52%) e Proxy Delhaize (46,4%). Solo AD Delhaize (16,1% dei negozi in perdita) e Carrefour Express (17,9%) sono riusciti a salvare i mobili. Ancora peggio: nel 2022, 49 delle 313 società studiate, ovvero il 15,7%, hanno registrato un patrimonio netto negativo, un segnale di allarme di fallimento.