Un investitore americano arriva a Charleroi: questo il suo nome

Secondo le nostre informazioni, anche se in precedenza era stata studiata l’ipotesi di un rilevamento totale, Mehdi Bayat resterà alla guida del numero 22.

Conferenza stampa oggi, venerdì

Helmer sarà presentato ai media venerdì alle 16:00 durante una conferenza stampa dal titolo “Nuova struttura e governance”. Parlerà più approfonditamente delle sue motivazioni e ambizioni per il club.

Il contributo di questo investitore è diventato essenziale per lo Sporting FC, in particolare per la costruzione del nuovo stadio ZebrArena. Con il suo arrivo formalizzato si conclude un lungo, faticoso ed estenuante processo. Negli ultimi mesi diversi candidati si sono fatti avanti attraverso PwC, incaricata dallo Sporting di effettuare la ricerca.

Oltre a Foley si sono informati anche Red Bird Capital Partners (proprietario di Tolosa e Milan), nonché un fondo di investimento vicino al club inglese. Nelle ultime settimane sono emerse due piste. Un investitore multi-club e un altro investitore privato… l’investitore che porta a David Helmer. È chiaro che l’uomo d’affari ha già visitato Charleroi diverse volte. In particolare, ha assistito ad una partita a Mambourg e ha visitato il centro di allenamento.

Da quasi 120 anni, l’RCSC sta entrando in una nuova era.

Charleroi: verso l’espulsione di Knezevic e Mbenza per ricevere l’Unione