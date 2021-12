FIFA 22, DCE FUT Solution Pack Festivo – Guide

Scopri la soluzione per DCE Festive Pack, la sfida di team building da fare in FUT Da FIFA 22. Questo DCE mira a vincere un pacchetto festivo completandolo.

Nota che questa sfida inizia martedì 21 dicembre alle 19:00, continua per due giorni e termina venerdì 24 dicembre alle 19:00. Completando questa sfida, otterrai un pacchetto festivo. In questo pacchetto troverai carte OTW, TOTGS, Adidas Numbersup o Rulebreakers casuali e non fungibili.

Dovremmo fare questo DCE?

Il Festive DCE Pack è una sfida unica, legata all’evento Winter Wildcards nella modalità FUT di FIFA 22. A causa del prezzo delle carte e dei criteri richiesti, consigliamo di completarle anche se la ricompensa è del tutto casuale tra le carte migliori e quelle cattive.

Raccomandazione: sì

Possibile guadagno di credito? Non

Sfida sui pacchetti vacanza, standard

Giocatori della settimana: minimo 2

Valutazione complessiva della squadra: 83

Collettivo: minimo 60

Bonus: pacchetto oro giocatore jumbo + gettone Winter Jokers

Fine della sfida: venerdì 24 dicembre alle 19:00.

Prezzo: 37 mila

La nostra soluzione di esempio per un pacchetto festivo DCE

La nostra soluzione di esempio per DCE Festive Pack è stata creata con Team Builder Pattino (in inglese).

Le nostre soluzioni sono esempi di formazione che ti consentono di implementare DCE al prezzo più basso possibile senza ottenere tessere. Ovviamente queste sfide possono essere completate con altre carte. Inoltre, fai attenzione perché il costo totale di queste soluzioni può variare (discendente o di aumento) nel tempo.

Puoi trovare l’elenco completo dei diversi DCE live per FIFA 22 FUT sul nostro sito web Elenco delle sfide di team building (DCE) Attivo. Inoltre, puoi trovare tutte le nostre guide e tutte le notizie sui giochi sul nostro portale FIFA 22.