Un incredibile incidente in Filmal: l’auto di Sofiane Kane decolla per diversi metri e atterra in palestra! (video)

Due incidenti questo giovedì si sono verificati alla fine della giornata nell’entità Flémalle… uno all’inizio della serata, che è stato particolarmente impressionante.

L’auto, che stava percorrendo le banchine della Mosa, nei pressi di Flémalle in direzione Liegi verso Flémalle, ha infatti urtato contro un ostacolo… e ha concluso la sua corsa in una palestra. In questo caso, il Louis Mellin Sports Hall, che si trova all’ingresso della città di Flemal, all’incrocio tra Quai d’Estre e Rue Paseur du.

Abbiamo appreso che era il calciatore Sofiane Keen. Il centrocampista offensivo dell’OH Leuven è stato ferito e portato in ospedale.

Se le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora state stabilite, i testimoni oculari della scena dell’incidente hanno riferito di un’auto che viaggiava sulla piattaforma a una velocità relativamente elevata… molto più del limite fissato a 90 km/h su questo asse. Alcuni menzionano addirittura una velocità di 200 km / h …

Terribile incidente. © Immagini di Steve

Arrivato alla rotatoria, ha colpito il bordo di quest’ultimo, che lo avrebbe fatto “decollare”… e atterrare in palestra. Come possiamo vedere nelle prime foto, il bordo del rotore avrebbe letteralmente agito da trampolino di lancio, lanciando l’auto in aria a una velocità incredibile.

I vigili del fuoco di Liegi sono stati allertati e sono prontamente intervenuti per soccorrere l’automobilista, l’unico coinvolto e l’unico ferito. Un miracolo quando si apprende che i giovani si stavano allenando in questo momento… L’autista, Sofiane Kayenne, è stata rimossa dall’auto con un allarme vitale. Subirà diverse fratture, ma la sua vita non sarà in pericolo.

Un altro incidente sulla E42

Poco prima di questo fatto, si è verificato un altro incidente presso l’entità Flémalle … con conseguenze meno gravi, poiché il conducente avrebbe subito solo un lieve infortunio. Percorrendo l’autostrada E 42 nei pressi di Flémalle, l’auto, un camion immatricolato in Polonia, non aveva visto il camion in azione. Camion speronato. L’autista è stato subito preso in carico dai servizi di emergenza ed è stato necessario un rientro. Questo incidente ha causato enormi code sulla E 42.

Sulla E 42 a Flémalle. © Immagini di Steve