Oscar Pistorius potrebbe presto uscire di prigione | altri sport

Un comitato si riunirà venerdì a Pretoria per decidere se rilasciare l’ex re del calcio, ora 36enne, a cui sono state amputate entrambe le gambe ed è stato condannato per l’omicidio di Reva Steenkamp nel febbraio 2013, ha affermato il ministero, secondo la South Africa’s Justice e servizio correzioni.

Oscar Pistorius, condannato in appello a 13 anni e 5 mesi di reclusione nel novembre 2017, è ammissibile dal luglio 2021. Verranno esaminati il ​​suo comportamento in custodia e le sue condizioni fisiche e psichiche oltre al rischio di recidiva.

Oscar Pistorius, il sei volte campione paralimpico, era ricco, famoso e molto popolare all’epoca. Un anno prima, è diventato una leggenda quando si è schierato con i normodotati nei 400 metri alle Olimpiadi di Londra, la prima volta per un amputato.

Con l’accusa di omicidio colposo, è stato condannato nel 2014 a cinque anni di reclusione in primo grado. L’ex star dello stadio piange durante il processo, trasmesso in diretta televisiva.

Il mondo è entusiasta del caso e la saga legale tiene i media con il fiato sospeso: l’ex campione è stato condannato a sei anni di carcere per omicidio nel 2016.

Salvo circostanze eccezionali, la pena minima per omicidio in Sudafrica è di 15 anni. L’accusa ritiene che la giustizia sia stata ancora una volta troppo indulgente ed è di nuovo in appello.