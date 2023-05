Quando ho scoperto la verità, era irreale.

Originaria di Glasgow, tutto è iniziato per Grace nel dicembre 2020. In quel momento, l’adolescente ha notato un nodulo allo stomaco ma l’ha spazzato via. Tuttavia, nel tempo, la ragazza ha iniziato a provare forti dolori al petto e alle costole.

Preoccupata, ha quindi deciso di consultarsi e ha appreso subito dopo che il nodulo era in realtà un nodulo. All’inizio, Grace ha subito la chemioterapia e un’operazione. Ma nel febbraio di quest’anno, nuove analisi hanno mostrato che il tumore aveva ripreso forza. Sta per sottoporsi alla sua seconda chemioterapia.