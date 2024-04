Un giovane di Molenbeek “si è sentito male per diversi giorni”: i vigili del fuoco hanno scoperto la causa nel suo appartamento

I vigili del fuoco di Bruxelles sono intervenuti sabato intorno alle 16.10 in una casa in rue Pierre Gassi a Molenbeek Saint-Jean, per aiutare un 25enne che non si sentiva bene. I vigili del fuoco a bordo dell'ambulanza si sono accorti subito che era stato avvelenato dal monossido di carbonio (CO). Il motivo era una caldaia a gas difettosa.