“All'inizio di luglio avremo questi soldi”: Thomas Dermen garantisce l'arrivo del miliardo europeo al Belgio

Il socialista Thomas Dermaine, catapultato alla ribalta sulla scena politica da Paul Magnet, si prepara alle elezioni a Charleroi. Il ministro incaricato della ripresa si candida per la prima volta alle elezioni. Infatti, pur essendo membro del governo, non è mai stato eletto. Interrogato su questo argomento, il socialista ritiene che il suo status di uomo sul campo possa fare la differenza. “Dicono che i politici non siano in contatto con la realtà, ma io trascorro molto tempo sul campo”.Ha risposto il nostro giornalista politico Martin Puxant.

Per quanto riguarda i cinque miliardi di euro che l’Europa ha promesso al Belgio nell’ambito del piano di ripresa, Thomas Dermin si è qualificato per primo. “Abbiamo già ottenuto un prefinanziamento di 900 milioni di euro e stiamo per ottenere la seconda tranche di poco meno di 1 miliardo di euro. Ha richiamato il ministro di Stato incaricato del recupero. “Posso dirvi che all’inizio di luglio riceveremo questi fondi europei e, nel frattempo, forniremo effettivamente la prossima tranche di finanziamenti”.